ВСУ атаковали предприятие в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в столице региона беспилотник ВСУ атаковал коммерческое предприятие.

"Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит. Пострадавших и разрушений на объекте нет", - написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе являются фейком. По его словам, данная информация распространяется в соцсетях со ссылкой на минтранс области.

"Это фейк! Жители области могут перемещаться по всем дорогам, движение нигде не закрывалось", - написал Евтушенко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".