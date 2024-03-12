Московского бизнесмена Павла Тё объявили в розыск в Киргизии
В Киргизии объявили в розыск владельца строительной компании Capital Goup Павла Тё, которого СМИ также называют главой "любимого застройщика" мэра Москвы Сергея Собянина. Госкомитет национальной безопасности Киргизии подозревает Тё в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева, передает "Интерфакс".
Пресс-служба Госкомитета сообщила: "…установлены факты финансирования деятельности ОПГ Кольбаева со стороны одного из бизнесменов России Павла Тё, известного в криминальных кругах как "Паша Кореец".
Тё заочно арестован судом в Бишкеке и объявлен в розыск, идет подготовка к объявлению бизнесмена в международный розыск.
Кольбаев был застрелен спецслужбами в прошлом году. Более десяти лет назад спецслужбы США включили его в число крупнейших наркобаронов мира.