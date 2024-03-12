Власти Белгородской области опровергли сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что сообщения о перекрытии ряда дорог в регионе являются фейком.

По его словам, данная информация распространяется в соцсетях со ссылкой на минтранс области. "Это фейк! Жители области могут перемещаться по всем дорогам, движение нигде не закрывалось", - написал Евтушенко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, как сообщили в Минцифры региона, электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором появилось фейковое сообщение от имени губернатора.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. По информации от Минобороны РФ, системами ПВО в округе сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Также округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет, написал губернатор в своем телеграм-канале. Есть разрушения.

Также сегодня сообщалось о попытке прорыва украинскиой ДРГ в Белгородскую область.