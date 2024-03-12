Боксера, обвиняемого в резонансном убийстве в каменском клубе "Джой", хотят посадить на 14 лет

Гособвинение просит дать 14 лет ограничения свободы для обвиняемого в убийстве кандидата в мастера спорта по боксу Александра Максимова. Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 августа 2023 года в ночном клубе "Джой" в Каменске-Уральском.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому, 1986 г.р., наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Обвиняемому, 1990 г.р., наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Напомним, по делу проходят двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Одного обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), другого по пп. "б", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия).

Согласно версии следствия, у обвиняемых возник конфликт с Максимовым и его другом - действующим на тот момент участником СВО. Когда дело дошло до драки, друг боксера попытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый.

Обвиняемый 1986 г.р. сначала нанес удар в область головы потерпевшего, а затем подсечкой повалил его на пол. После этого мужчина достал пистолет и выстрелил в голову и правую руку спортсмена не менее трех раз, после чего нанес три удара правой ногой в область головы, шеи и груди потерпевшего.

В это же время обвиняемый 1990 г.р. достал пистолет и произвел один выстрел в область живота очевидца, нанеся ему вред здоровью средней тяжести. Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, на момент событий ждал отправки в госпиталь после ранения, у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

23 января этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела. Процесс прошел в закрытом режиме, было подано ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей.