В США найден мертвым главный свидетель судов против корпорации Boeing

В США найден мертвым самый известный информатор процессов против Boeing Джон Барнетт. Из своих 62 лет 32 года он проработал в авиастроительной корпорации, которую потом активно разоблачал, сообщая следствию, суду и СМИ неприглядные подробности про компанию.

Сообщается, что Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на стоянке отеля в Чарльстоне в штате Южная Каролина с огнестрельным ранением. Полиция начала расследование, но представители следствия уже заявили, что, возможно, речь идет о самоубийстве.

Впрочем, Барнетт нажил себе столько врагов, что в версию о суициде в сети никто не верит. Тем более, что прямо сейчас мужчина должен был давать показания в очередном суде против Boeing. Также сомнения в самоубийстве высказал адвокат Барнетта Брайан Ноулз.

В последнее время Барнетт активно критиковал Boeing за проблемы с выпуском модели 737 Max. Впрочем, информатор пытался ранее "приговорить" и Boeing 787 Dreamliner. Мужчина публиковал внутренние документы, свидетельства других сотрудников, видеозаписи с заводов Boeing и подрядчиков корпорации.