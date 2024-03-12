Власти Эстонии не будут конфисковывать машины с российскими номерами

Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами – вопрос не стоит на повестке дня.

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В этой стране с 13 марта владельцев автомобилей, не перерегистрировавших их в срок, ждет штраф до €400. Эксперты считают, что решение эстонских политиков ограничиться лишь штрафом связано с более рациональным подходом местной бюрократии, пишут "Известия".

Напомним, власти Эстонии с 10.00 13 сентября 2023 г. запретили въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию. Сенатор Андрей Клишас отреагировал на введенный властями Эстонии запрет въезжать в страну машинам с российскими номерами. В своем telegram-канале Клишас заявил, что от России нужны "жесткие зеркальные меры". Позже власти Эстонии дали некоторые пояснения в связи с запретом на въезд в страну машин с российскими номерами. Так, глава таможенного управления страны Антс Кутти сообщил, что запрет не будет распространяться на автобусы, мотоциклы, транспорт с дипломатическими номерами. Отдельно будет рассматриваться возможность въезда спецтехники, такой, например, как пожарная машина или кран.

После этого министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс счел, что машины с российскими номерами, находящиеся на территории Эстонии, должны быть конфискованы или перерегистрированы.

"Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", – сказал министр.

Он добавил, что автомобили с российскими номерами нельзя выпускать из Евросоюза, поскольку это будет перемещением находящихся под санкциями товаров.