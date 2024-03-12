Экс-гендиректору Соликамского магниевого завода Артуру Уртаеву ужесточили приговор

Экс-гендиректору Соликамского магниевого завода Артуру Уртаеву ужесточили приговор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 1,5 млн руб. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационных работ в коммерческих структурах сроком два года девять месяцев.

Ранее суд первой инстанции признал его виновным в двух эпизодах растраты - на 250 млн руб. и 1,5 млн руб., а также в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств предприятия. Уртаева приговорили к четырем годам лишения свободы, штрафу 1,5 млн руб. и запрету занимать руководящие должности на государственных предприятиях на два года и девять месяцев.

Артур Уртаев вины не признавал и просил суд оправдать его.