Глава Курской области высказался об атаке диверсантов на регион

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Тёткино.

"К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил лёгкое ранение, ему оказана необходимая помощь", - написал Старовойт в своем telegram-канале.

По его словам, на территорию региона попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), состоялся стрелковый бой. Прорыва не было. Старовойт поблагодарил за работу погрануправление ФСБ и Минобороны.