12 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Центральной городской библиотеке Астрахани презентуют новый проект "Южные рифмы"

После модернизации Центральной городской библиотеки (город Астрахань), которая завершилась в рамках нацпроекта «Культура», в ней активизировалась работа и появилось много новых проектов, программ.

Один из них — медиапроект «Южные рифмы». Его презентация состоится в Центральной городской библиотеке 19 марта в 15:00. Авторы инициативы представят современные формы продвижения региональной литературы.

Как сообщает министерство культуры Астраханской области, библиотечный медиапроект «Южные рифмы» стартовал в декабре 2023 года Основная его цель — знакомство с астраханской поэзией с помощью современных каналов передачи информации. Например — сувенирная продукция в виде календарей и блокнотов или стихи в аудиоформате.

Микрофон(2023)|Фото: Накануне.RU

На презентации авторы расскажут об идее и целях проекта. Творческая часть проекта будет представлена поэтическим клубом «Нотки поэзии», сообществом бардов и поэтов, астраханским представительством Союза российских писателей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Выступающие познакомят гостей встречи с творчеством известных астраханских поэтов, которые стали героями «Южных рифм». Зрители узнают много интересного о поэтической жизни Астрахани и откроют для себя новые имена на литературном небосклоне. Встреча пройдёт в рамках проекта «Гений места». Напомним, проект предполагает развитие местных креативных индустрий и помощь в реализации талантов.

Теги: нацпроект, центральная библиотека, медиапроект южные рифмы


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