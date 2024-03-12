В Первоуральске пятиклассница подарила парням на 23 февраля групповой секс

Пятиклассница из Первоуральска решила подарить своим знакомым парням на 23 февраля не носки и гель для душа, а групповой секс. Шокирующее видео в телефоне нашла мать одного из мальчиков, после чего обратилась в полицию.

Как сообщает ЕАН, девочка сама придумала идею для подарка. Весь процесс был снят на видео, а после показан знакомым. В какой-то момент мать одного из мальчиков нашла видео и обратилась в полицию, от которой потребовала наказания как для девочки, так и для ее друга. Издание сообщает, что сотрудники правоохранительных органов уже провели профилактическую беседу с подростками.

Накануне.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области, однако там предложили обратиться к следователям. В СУ СКР по области от комментария по данному вопросу воздержались.