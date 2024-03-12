СМИ: Шведов призвали запасаться консервами и аптечками перед конфликтом с Россией

Власти Швеции начали готовить население к "тотальной обороне" из опасения перед возможной войной с Россией, сообщает Sud Ouest.

По данным издания, правительство призывает шведов запастись едой на три месяца вперед, консервами, аптечками, портативными фильтрами для воды и радиоприемниками.

Отмечается, что к концу года планируется разослать во все дома брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.

Напомним, 7 марта Швеция официально вошла в состав НАТО. 11 марта флаг страны подняли над штаб-квартирой организации в Брюсселе. После вступления в НАТО главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал население задуматься о том, готовы ли они к "российской угрозе", пишет РИА Новости.

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 году на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 года официально стали членом блока.