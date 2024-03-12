В Нижнем Тагиле во время драки школьница прыснула противнице "перцовкой" в лицо

В Нижнем Тагиле две школьницы устроили драку. которая закончилась атакой перцовым баллончиком в лицо. Полиция организовала проверку.

Инцидент произошел недавно возле одного из домов на улице Пархоменко. Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидцев драки, конфликт возник из-за парня. После серии ударов, одна из школьниц вытащила перцовый баллончик и распылила в лицо сопернице.

В пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское" сообщили, что никто из сторон конфликта в полицию не обращался. Несмотря на это, в местном отделе информация зарегистрирована и организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.