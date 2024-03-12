12 Марта 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

72 проекта стали победителями "Молодежной лидерской премии" Тюменской области по итогам 2023 года

Более 154 миллионов рублей было направлено в Тюменской области в 2023 году на реализацию идей, которые инициированы молодежью и для молодежи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Победителей регионального проекта "Молодежная лидерская премия" поприветствовал губернатор Александр Моор. Большую роль в поддержке молодежных инициатив играет Фонд президентских грантов, созданный по поручению главы нашего государства Владимира Путина, отметил губернатор.

"Выступая с посланием Федеральному Собранию, президент объявил о начале нового национального проекта «Молодежь России». Уверен, что в ближайшем будущем возможности для реализации новых проектов существенно расширятся", – акцентировал внимание Александр Моор.

На региональную "Молодежную лидерскую премию" по итогам 2023 года номинировались 2 тысячи 779 молодежных событий. В шорт-лист вошли 118 проектов от 110 лидеров. Победителями были признаны 72 проекта, занявшие первые позиции в рейтинге, составленном по итогам работы экспертного совета. Поскольку у некоторых проектов было по два руководителя, премии в итоге удостоены 75 человек.

Руководитель проекта "Лига дворового спорта" Егор Южаков от имени собравшихся поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за высокую оценку роли молодежных инициатив в развитии региона и страны.

"Наш проект стартовал в Тюмени 12 лет назад как "Лига дворового футбола". Именно на базе этого движения к 2023 году мы вышли на федеральный уровень. На данный момент в нашей большой спортивной семье – 10 тысяч участников из четырех регионов. Это подтверждает, что мы на правильном пути", – сказал он.

Александр Моор вручил молодежным лидерам региона заслуженные награды и поблагодарил их за работу на благо Тюменской области.

"Желаю вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, ставить перед собой большие цели. Мы, со своей стороны, ваши идеи поддержим", – обратился к ним губернатор.

Теги: Молодежная лидерская премия, гранты, Александр Моор


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