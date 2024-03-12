Свердловский суд отказал сибирскому экс-силовику в замене колонии на исправительные работы

Свердловский областной суд отказал в замене наказания бывшему полицейскому из Новосибирска, получившему срок за взятки.

Напомним, в феврале 2020 года суд в Новосибирске признал Михаила Латыша виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима со штрафом более 3 млн рублей. Расследование показало, что полицейский предупреждал организатора подпольных казино о готовящихся проверках и рейдах, за что и получал взятки. Кроме того, что его отправили за решетку, он был лишен специального звания "капитан полиции".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Латыш отбывает свой срок на Среднем Урале и уже не в первый раз просит изменить ему наказание на более мягкое. Так, недавно экс-силовик вновь обратился с ходатайством о замене оставшегося срока на исправительные работы. Однако Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ему отказал.

Это постановление было обжаловано. Сегодня, 12 марта, Свердловский областной суд подтвердил законность и обоснованность отказа в замене вида наказания. Михаил Латыш продолжит оставаться в колонии.