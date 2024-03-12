Я не позволю странам отказываться от доллара - Трамп

Дональд Трамп вступил в заочную полемику с президентом России Владимиром Путиным. Последний поддерживает отказ любых стран мира от расчетов в долларах, а Трамп, наоборот, хочет удержать влияние американской валюты в как можно большем количестве государств.

"Мне не нравится, когда страны "отходят от доллара", заявил Трамп в интервью CNBC.

"Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу революционной войны, это будет таким же ударом по нашей стране, как и поражение в войне, и мы не можем этого допустить", - заявил экс-президент США.

Он добавил, что "слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара".

А вот бороться с криптовалютами Трамп – в случае повторного избрания его президентом – бороться не будет, хоть и называет себя "традиционалистом в отношении валют".