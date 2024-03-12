В Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись две легковушки

На окраине Екатеринбурга на полной скорости столкнулись два легковых автомобиля. В результате оба водителя с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером на ул. Димитрова, 6. По предварительным данным, водитель "Хонда" при проезде регулируемого перекрестка ул. Димитрова - Пархоменко, допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Ленд Крузер".

Водителей доставили в 36 ЦГБ. По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.