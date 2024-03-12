В астраханском центре для детей с ментальными нарушениями появятся новые мастерские

В центр дневного пребывания для детей-инвалидов и молодежи с ментальными нарушениями в Астрахани благодаря гранту закупили оборудование для швейной и гончарной мастерских, сенсомоторной интеграции, компьютерную технику. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева на круглом столе «Год семьи – новые возможности для семей с детьми-инвалидами».

Напомним, ранее уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о старте Всероссийского конкурса «Центры новых возможностей», направленного на открытие центров дневного пребывания в регионах.

В Астраханской области новый современный центр дневного пребывания для детей и молодых людей с ментальными нарушениями открылся в декабре прошлого года в рамках реализации стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь».

Отметим, что инициативу стать пилотным регионом поддержал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.