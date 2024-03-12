"Это было смешно". Супруга Соколова вступилась за мужа после видео с потасовкой в метро Екатеринбурга

Ксения Ли посмеялась над историей, произошедшей с ее супругом, КВНщиком Дмитрием Соколовым. Недавно он якобы устроил разборки с подростками в переходе метро "Геологическая" в Екатеринбурге. При этом жена и друзья артиста "Уральских пельменей" уверены, что именно подростки начали вести себя агрессивно, решив сделать контент на видео с комиком.

Напомним, инцидент произошел с 9 на 10 марта, когда юморист шел с другом после посиделок в екатеринбургском Bla bla bar. На видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT, подростки просят убрать от них артиста, в то время как друг Соколова просит детей перестать провоцировать людей, убрать камеры и идти домой. Первые утверждают, что комик ударил одного из них, держа в руке почти пустую бутылку виски. Якобы они хотели снять знаменитость на видео, но ему это не понравилось.

Соколов утверждает, что парни нелестно отозвались в сторону мимо проходящей девушки, за которую тот и решил вступиться. Ксения Ли также сообщила редакции, что подростки просто хотели хайпануть и стали провоцировать ее мужа. Тот же никого не бил, пил не виски, а вино, да и не "расслаблялся в компании непонятных девушек". После концерта во "Дворце молодежи" он поехал в бар с коллегами, среди которых были и девушки - администраторы и реквизиторы.

Позднее супруга артиста выставила в социальных сетях несколько историй, где посмеялась над произошедшим.

"Мой вчерашний муд (настроение) был таким. Много звонков, много смеялись и много раздули! Обожаю всех своих друзей, особенно КВНщиков, это было смешно и весело!", - написала Ли, после чего выставила фото, где отметила своего мужа рядом с табличкой "Осторожно хищник", спародировав популярное в последнее время высказывание певца Филиппа Киркорова.

Менеджер Соколова Влад Москалев и вовсе заявил, что на видео нет артиста - это некто похожий или человек в очень хорошей силиконовой маске. По данным "КП-Екатеринбург", до Соколова дозвониться не удалось, а вот с подросткам с видео связаться получилось. Однако те затребовали у редакции 5 тыс. рублей за комментарий. После журналисты вышли на связь со знакомыми школьников, которые подтвердили слова жены артиста о желании сделать контент. Они также предположили, что подростки сами напали на комика, так как часто провоцируют окружающих на конфликты, а в тот вечер и вовсе были пьяны.

В полиции после инцидента организовали проверку. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, никто из сторон на конфликт не жаловался.

"Сообщений и официальных заявлений в органы внутренних дел Екатеринбурга ни от одной из сторон на момент подготовки материала не поступало. Сведения, опубликованные в Сети, зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части №5 столицы Среднего Урала. Проверочные мероприятия руководством территориального ОВД поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.