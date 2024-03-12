ФАС возбудила дело на авиакомпанию S7

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании S7. По мнению ведомства, перевозчик "в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости".

"При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - говорится в сообщении ФАС.

Также выяснилось, что "у авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования".

S7 выдали предупреждение о необходимости разработать такой документ и направить его на согласование в ФАС. Компания должна предоставить механизм расчета и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России.

Если будет установлена вина компании, ей придется заплатить штраф.