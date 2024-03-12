Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных из МФО

Роскомнадзору известно об утечке данных российских клиентов из микрофинансовой организации. Кроме того, ведомство проверяет возможную компрометацию персональной информации из еще одной компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Речь может идти об утечке данных клиентов МФО "Займер" и МКК "А Деньги".

5 марта Минцифры Казахстана сообщило об обнаружении утечки более 2 млн персональных данных клиентов МФО "Займер". В попавшем в Сеть файле также содержалась информация о россиянах: 16,8 млн данных клиентов российского "Займера" и 6,8 млн данных клиентов микрокредитного сервиса "А Деньги".

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн. Предусмотрена и уголовная ответственность – за использование, передачу, сбор и хранение данных, полученных незаконным путем. Ресурсы, распространяющие (продающие) такие данные, тоже будут привлекаться к ответственности.