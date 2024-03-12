На Чукотке ввели выплаты на вторых детей

На Чукотке с 1 января 2024 года каждая женщина, у которой родился второй или последующий ребенок, сможет получить выплату в размере 78 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

На новую меру поддержки могут рассчитывать женщины, которые зарегистрированы на Чукотке и оформили в региона свидетельство о рождении. Ожидается, что выплаты получат не менее 240 женщин.

Рождаемость на Чукотке держится выше среднероссийского уровня, но тоже сильно упала в последние годы. Суммарный коэффициент рождаемости не дотягивает до 1,7 ребенка на женщину. В 2023 году в регионе родились всего 520 детей.

Говоря о выплатах при рождении детей, председатель правления АНО "Сообщество практиков образовательного семьеведения" Михаил Смирнов отмечает, что все они направлены на поддержку не семей, а конкретных граждан - детей или женщин. Это связано с тем, что семья в российском законодательстве не имеет правовой и вообще какой-либо легитимный субъектности. И государство фактически защищает не семью как социальную группу, а интересы и права отдельных ее членов — физических лиц. Из-за этого никакие выплаты не могут увеличить рождаемость, а российское общество движется к бессемейности и бездетности, уверен эксперт.