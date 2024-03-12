В Красноярске вновь передана в суд апелляция по делу Митволя

В Красноярский краевой суд вновь поступила апелляция на приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю.

Документы поступили в суд 27 февраля, 29 февраля они переданы судье, говорится в карточке дела на сайте суда.

Напомним, в сентябре суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении при строительстве красноярского метро. Также суд обязал его выплатить штраф в 400 тыс. руб. Митволь признал в суде вину. При этом он заявил, что с решением суда не согласен и будет обжаловать его.

Митволя задержали в 2022 г. в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.