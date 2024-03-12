Франция отказала мужчинам в отцовских правах - депутат Николаев

Франция стала первой в мире страной, которая закрепила в своей конституции "право" на аборт. Это стало новой вехой в борьбе против института семьи и поставило вне закона право на жизнь, считает депутат Госдумы Николай Николаев.

Он отмечает, что аборт является лишением жизни, что признает Декларация ООН о правах ребенка 1959 года и Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года, где в преамбулах сказано, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе как до, так и после рождения. Даже в Женевской декларации о содействии здоровью женщин и благополучию семьи в 2020 году, подписанную более чем 30 странами, содержится это упоминание.

Франция сформировала прецедент возведения "права женщины на аборт" до уровня конституции, что изменит мир и приведет к еще большим конфликтам, уверен депутат.

"Это преобразование основного закона страны в инструмент биополитики", - написал Николаев в "Парламентской газете".

Вторым законом станет закон об эвтаназии, который уже анонсировал французский президент Эммануэль Макрон.

Принципиально, что, закрепив "право женщины" на аборт, Франция окончательно отказала мужчинам в их отцовских правах и сделало их потенциальными преступниками. Теперь любая попытка отца сохранить жизнь ребенка будет делать его преступником. То есть законной нормой становится не жизнь, а смерть. Именно это и защищает отныне французская конституция, подчеркивает депутат.

Все традиционные религии определяют аборт как тяжкий грех убийства, который не оправдывается ничем.