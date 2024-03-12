В Тюмени усугубился дефицит водителей общественного транспорта из-за переманивания их в Москву

В Тюмени усугубился дефицит водителей общественного транспорта.

На сегодняшний день, по данным РБК Тюмень, дефицит водителей составляет 180 человек, в марте прошлого года - 147. По данным гендиректора Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия №1 Романа Шулепова, за последние два года заработок водителей вырос на 37,5% и составляет 60 тыс. руб. Одной из причин кадрового дефицита называют переманивание кадров в более крупные города.

Местным перевозчикам приходится конкурировать с перевозчиками в Москве, которые предлагают работу в столице вахтовым методом. Также ухудшилась ситуация с мигрантами, которые из-за роста курса рубля вернулись на родину.

Ранее городские перевозчики жаловались на нехватку водителей категории D сразу на нескольких маршрутах, объясняя этим регулярные опоздания общественного транспорта. В январе 2024 г. региональная прокуратура взяла на контроль ситуацию со срывом нескольких автобусных рейсов — № 80, 77, 71, 84, 24. В мэрии Тюмени сообщили, что закупят 34 новых автобуса, на приобретение ЛиАЗов было выделено почти 600 млн руб.