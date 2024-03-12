Baza: Бой с диверсантами идет в районе Теткино Курской области

Два человека ранены во время стрелкового боя районе поселка Теткино в Курской области, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, один из раненых - местный житель.

По предварительным данным, в настоящий момент идет бой, работает артиллерия.

Ранее о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области сообщали российские военкоры. Официальной информации пока не поступало.

11 марта Mash сообщал, что украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Их встретили огнем российские пограничники, отбросив обратно на территорию Украины.