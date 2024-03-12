Под Екатеринбургом в собственном доме погибли супруги

В селе Косулино (Свердловская область) обнаружили тела супругов 57 и 58 лет. Муж с женой, предположительно, погибли из-за неисправного отопительного оборудования. Информацию об этом подтверждает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

"Признаков насильственной смерти на телах граждан не установлено. Предварительная причина трагедии - неисправность отопительного оборудования", - отметили в полиции

В СКР также уже организовали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.