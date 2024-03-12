12 Марта 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Во всех российских вузах начнут изучать историю религии

Минобрнауки признало успешным пилотный проект изучения истории религии, который с нового учебного года будет введен во всех вузах. На него отведут 36 аудиторных часов, или одну пару в неделю в течение семестра.

Курс будет называться "История религии России". Он состоит из трех разделов. Первый посвящен собственно истории религии, второй - формированию России как поликонфессионального государства-цивилизации, третий - религиозным ценностям. На каждый из разделов отведено по несколько занятий. Программа разрабатывалась историками, религиоведами и философами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета. Вести новую дисциплину будут преподаватели, которые пройдут "повышение квалификации". Обычно это историки, философы, политологи, социологи.

Депутат Госдумы Николай Николаев считает это положительным нововведением. Курс внедряется по поручению президента РФ Владимира Путина по итогу встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Теги: вуз, образование, история, религия


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