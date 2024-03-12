Из-за атаки дронов один самолет ушел из Нижнего Новгорода на запасной аэродром

Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и в нижегородском Стригино вводились временные ограничения на посадку и взлеты самолетов, сообщили в Росавиации.

"Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - отметили в ведомстве. Ограничения в Грабцево действовали примерно с трех часов ночи до пяти утра, за это время ни один самолет не отправили на запасной аэродром. В Стригино ограничения вводились с пяти до восьми утра, за это время один самолет ушел на запасной аэродром.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на эти регионы и работе системы ПВО.

Неизвестно, будут ли вводиться ограничения для аэропортов центральных регионов страны, аналогичные тем, что уже действуют для аэропортов юга России.