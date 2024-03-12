Знатоки избирательного права среди астраханских школьников смогут выиграть путевки в детский лагерь

Избирательная комиссия Астраханской области совместно с региональным министерством образования и науки и агентством по делам молодежи Астраханской области проводит областной конкурс среди школьников «Знатоки избирательного права».

Конкурс будет проведен среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных учреждений Астраханской области в три этапа. Первый (школьный) этап проводится с 1 по 31 марта 2024 года в формате брейн-ринга среди команд учащихся 8-10 классов. Команда, выигравшая первый этап, становится участником второго (отборочного) этапа конкурса, который проводится с 1 по 30 апреля в дистанционном формате.

А команды-победители второго этапа встретятся уже в мае в Астрахани, где школьники будут отвечать на вопросы брейн-ринга, и уже по итогам определят лучших знатоков избирательного права в регионе.

Всех участников ждут призы и дипломы. А члены команды, занявшей первое место, награждаются специальным призом Агентства по делам молодежи Астраханской области — бесплатной путевкой в детский лагерь.

Форма заявки и согласия на обработку персональных данных размещена в положении конкурса.