Из-за пожара в центре Екатеринбурга эвакуировали десятки человек

Во вторник утром в центре Екатеринбурга произошел пожар. Пришлось эвакуировать десятки человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в десятом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Чебышева в уральской столице. На площади в 10 квадратных метров горела продукция в подвале шестиэтажного административного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу эвакуировались 60 человек. Прибывшими огнеборцами были эвакуированы 84 человека. Еще шестеро были спасены при помощи дыхательных аппаратов.

В 10 часов 26 минут открытое горение было ликвидировано. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.