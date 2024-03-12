Брюссель хочет передать Украине до 3 миллиардов евро доходов с российских замороженных активов

Власти Евросоюза намерены ускорить получение Украиной процентов, накопленных с замороженных российских активов, пишет Financial Times. Речь может идти о сумме до 3 млрд евро – в зависимости от уровня процентов по замороженным счетам Банка России. Однако для передачи средств Брюсселю еще нужно согласовать и сумму, и возможные юридические и политические последствия с властями стран, входящих в ЕС. По неподтвержденной информации, средства могут быть переданы Киеву в июле этого года.