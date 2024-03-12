Марочко: Киев наращивает группировку в 10 км от российской границы

ВСУ наращивают группировку сил в населенном пункте Волчанск Харьковской области, который находится в 10 километрах от Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, увеличивается как вооружение и военная техника, так и количество боевиков. Марочко добавил, что украинские военные продолжают придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой.

Ранее стало известно, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание Welt предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.