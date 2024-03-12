Названа дата завершения работы над концессией по строительству ВСМ Москва - Петербург

Росжелдор собрался в апреле завершить подготовку проекта концессии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Концессионных соглашений такого масштаба в железнодорожном транспорте в России еще не было, сообщил ТАСС руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.

Проезд поездом ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить 7,7 тыс. руб. Уехать в Петербург из столицы можно будет с Рижского и Ленинградского вокзалов, а также с нового терминала в Зеленограде. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Вложения государства в реализацию проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом окупятся в пятикратном размере, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Он не сказал, о каком сроке после запуска дороги идет речь.