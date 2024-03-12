Опыт мультидисциплинарной бригады астраханских врачей высоко оценили российские и зарубежные коллеги

В Астраханском областном клиническом онкодиспансере провели сложнейшую операцию пациентке с большим загрудинным зобом. Ведущие эксперты в диагностике, лечении и реабилитации пациентов со злокачественными опухолями органов головы и шеи из России, Индии и Китая высоко оценили совместную работу специалистов.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области, размер опухоли составил 15х10х8 см. Новообразование росло бессимптомно и было случайно обнаружено при проведении КТ.

Хирургическое вмешательство провела мультидисциплинарная бригада в составе заведующего хирургическим отделением опухолей головы и шеи онкодиспансера, заслуженного врача РФ Владимира Ярового, врача-онколога, к.м.н. Владимира Севостьянова, врача сердечно-сосудистого хирурга Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России (г.ород Астрахань) Максима Исаева, анестезиолога Любови Орловой, операционного медбрата Германа Рахметова, медсестры-анестезиста Виктории Хасановой.

Благодаря стернотомии, удалось не затронуть плевральное пространство и избежать осложнений со стороны легких. Далее с помощью комбинированного шейно-стернотомного доступа хирурги успешно удалили большую опухоль средостения.

Послеоперационный период протекал без осложнений, и на восьмые сутки пациентка в удовлетворительном состоянии была выписана под наблюдение онколога и эндокринолога по месту жительства с рекомендациями.

«Именно мультидисциплинарный подход помогает достичь хороших результатов лечения сложных пациентов и является неотъемлемой частью лечебного процесса в современной медицине», - уверена главный врач Астраханского онкодиспансера Лиана Нежинская.