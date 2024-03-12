Опубликована карта, где уральцы смогут пройти викторину "Опорный край"

Организаторы викторины "Опорный край" раскрыли, где жители Свердловской области могут побороться за ценные призы. Наиболее удобный пункт проведения конкурса можно выбрать на онлайн-карте, в которой обозначено свыше 2 тыс. мест. Все они расположены вблизи избирательных участков.

Согласно информации на сайте организаторов, пункты будут работать 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00.

Президентские выборы пройдут 15-17 марта, и во многих регионах гарантированную явку решили обеспечить возможностью выиграть щедрый приз. На фоне других территорий с призами в виде путевок, сертификатов, билетов в парк развлечений и техники, самым заинтересованным в притоке избирателей стала Свердловская область. Викторина, приуроченная к 90-летию региона "Опорный край", предложит голосующим сразу 45 однокомнатных квартир и студий в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Результаты огласят в телеэфире в День космонавтики 12 апреля.

О том, в каких районах будут расположены квартиры, мы писали ранее.