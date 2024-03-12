В Тюмени сотрудник МЧС прострелил руку капитану полиции из сигнального пистолета

В Тюмени сотрудник МЧС прострелил руку капитану полиции из сигнального пистолета, поскольку испугался, что ему подкинут наркотики. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на свои источники.

Задержан сотрудник МЧС был во время прогулки по частному сектору. Его приняли за наркомана и остановили. Мужчина испугался, что его подставят и убежал, отстреливаясь из сигнального пистолета. Один из полицейских был ранен. Правоохранители задержали нарушителя.

Канал сообщает, что в портфеле у задержанного нашли трафареты с экстремистскими лозунгами, краску, патроны, камеру Go Pro, молоток, газовый баллончик и перчатки. Он использовал это, чтобы писать на стенах запрещенные лозунги. На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти и два административных дела.

Официальные комментарии по ситуации ожидаются.

Отметим, что накануне стало известно о расстреле из сигнального пистолета сотрудников ГИБДД по Челябинской области.