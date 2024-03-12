На Украине богатых освободят от мобилизации

Украинский кабмин хочет освободить от мобилизации граждан, которые зарабатывают гораздо выше среднего уровня. Предлог - они платят большие налоги на содержание боевиков. Об этом сообщил депутат партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Соответствующие правки внесут в законопроект о мобилизации. От нее освободят тех, кто имеет зарплату от 35 тыс. гривен (свыше 80 тыс. рублей). Указывается и уровень налогов, но он рассчитывается в процентах от зарплаты. Соответственно, является просто уточнением критерия. Также освобождаются айтишники-резиденты "Дия сити" (это спецрежим для ИТ-компаний), удовлетворяющие требованиям по уровню зарплаты.

Кроме того, забронируют всех чиновников категории А, работников предприятий ВПК и полицейских. В бизнесе мобилизация не коснется работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

"В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике, чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", - написал Гончаренко.

Ранеем премьер Денис Шмыгаль заявил, что именно зарплата и уровень уплаты налогов будут критериями бронирования.

Замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин назвал это "цирком". Вместо того чтобы изменить подход, власти решили узаконить принцип "война только для бедных", написал он. Это может дорого обойтись режиму.

Западные СМИ давно пишут о том, что украинский режим испытывает проблемы с мобилизацией. Люди не хотят воевать, и их заставляют насильно, отлавливая на улицах. А в 2023 году на Украине было зарегистрировано рекордное количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подозревает, что это может быть формой уклонения от мобилизации, когда сотрудников оформляют как отдельных ФЛП, чтобы не подавать в военкомат сведения о военнообязанных.