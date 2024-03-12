Над Россией за ночь сбиты 25 беспилотников

Минобороны России сообщило о том, что ночью Россию вновь атаковали украинские беспилотники.

Они сбиты над Московской (два), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областями, приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на нижегородскую базу "Лукойла", там начался пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что сегодня в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.