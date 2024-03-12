В Екатеринбурге объявили дату прощания с легендарным хоккеистом Николаем Дураковым

В Екатеринбурге объявлена дата прощания с семикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Николаем Дураковым.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, прощание с Николаем Александровичем состоится 14 марта в храме Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря. Оно пройдет с 11.00 до 12.00 часов по адресу: ул. Зеленая Роща, 1.

Николай Дураков скончался в Екатеринбурге на 90-м году жизни в субботу, 9 марта. Он является лучшим бомбардиром в истории свердловского СКА. В составе сборной СССР семь раз побеждал на чемпионатах мира по хоккею с мячом.

В 2000 году Дураков был признан лучшим хоккеистом XX века по опросу "Советского спорта". Он удостоен нескольких почетных званий. А в ноябре 2022 года в Екатеринбурге был открыт монумент "Эпоха", посвященный легендарному игроку.