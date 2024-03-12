В Тюмени заместителя директора по буровым установкам госкомпании признали виновным в получении взятки

В Тюмени 26-летний житель Москвы, занимавший должность заместителя директора по буровым установкам в государственной компании, признан виновным в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в организациях любой формы собственности, сроком на два года.

Заместитель директора договорился о взятке в сумме 15 млн руб. за содействие при смене подрядчика по контракту на выполнение работ по цементированию обсадных колонн на скважине в Томской области, а также за общее покровительство организации при выполнении работ по этому контракту.

За вознаграждением москвич прибыл в Тюмень в октябре прошлого года. После получения первой части взятки в сумме 1,5 млн руб., он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддержал первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.



