МРТ для Донецка и нелегальные киоски. Депутат Вихарев рассказал, с чем к нему приходят на личный прием

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает встречаться с людьми в рамках личного приема. Из месяца в месяц проблем меньше не становится: нелегальные киоски, травмы на скользких дорогах и помощь новым российским городам и военным. Подробнее о каждой из встреч депутат рассказал в своих соцсетях.

Первой на прием пришла медсестра из Донецка Людмила. В госпитале, где она работает, нет МРТ, который необходим для обследования раненых военнослужащих и лечения местных горожан.

"Вопрос решаем, привлекаю всю депутатскую вертикаль", - заявил Вихарев. Он также добавил, что по просьбе Людмилы, поможет с закупкой парафина для окопных свечей и поиском автомобиля, чтобы врачи могли оперативно выезжать на передовую.

Другая посетительница была уже из Екатеринбурга. По ее словам, на ул.Электриков, 23 расположен киоск, который не только находится в неудобном для пешеходов месте, но и ведет незаконную торговлю. Ранее активисты "Волонтерского центра Вихарева" уже обозначали свою позицию в борьбе с подобными НТО. Депутат заверил, что проверит законность указанного и совместно с депутатами решит наболевшую проблему.

А вот жительница Эльмаша пришла уже с фактической проблемой. Из-за неубранных тротуаров на ул.Ползунова, она поскользнулась на льду и сломала руку. По ее словам, дорожки не находятся в собственности УК, поэтому чистят их крайне редко. Стоит отметить, что даже подавая в суд, нередко пострадавшие получают компенсацию только через год-два, однако лечение екатеринбурженке требуется уже сейчас.

"Ситуация серьезная, вопрос с уборкой решаем, также выделил средства на лечение", - заявил Вихарев.

Ранее глава комитета благоустройства Екатеринбурга и замглавы города Алексей Бубнов признался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах города. После Вихарев, его волонтеры и активисты Свердловского РЭО сами взялись за лопаты и сели на квадроциклы для уборки дворов.

После приема в "Единой России" депутат встретился с пенсионерами-активистами, чтобы обсудить выборы президента РФ и викторину "Опорный край".

"Получил наказы, касающиеся остановок транспорта в Екатеринбурге, детских лагерей, мусорных баков, площадок для выгула собак и многого другого. Все вопросы записал, будем работать", - добавил депутат.