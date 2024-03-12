12 Марта 2024
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Киев потребовал от грузинских властей отменить прямые рейсы в Россию

Украина обвинила Грузию в нежелании налаживать отношения и в пророссийской позиции.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал власти Грузии "прокремлевскими".

"Если действительно говорить о "нормализации", то для этого есть план: 1. Выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили. 2. Прекратить прямое авиасообщение из РФ, чего требует сам грузинский народ. 3. Прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений будет проходить легко", - заявил Арахамия.

Накануне правительство Грузии заявило, что озабочено фактом работы на высоких должностях в Киеве двух разыскиваемых Тбилиси человек. Речь идет о бывшем замминистра внутренних дел Грузии Георгии Лордкипанидзе (ныне – замглавы службы контрразведки Украины) и Зрабе Адеишвили, экс-министре юстиции Грузии (ныне – советник генпрокурора Украины).

Примечательно, что прокуратура Грузии даже направила запрос в Германию и Бельгию с просьбой экстрадировать Адеишвили, поскольку он как украинский чиновник недавно приезжал в эти страны.

И Адеишвили, и Лордкипаридзе имеют и украинское гражданство. На родине они являются фигурантами нескольких уголовных дел.

Теги: грузия, украина, дипломатия, ультиматум


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