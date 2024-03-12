В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе

Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после падения украинского беспилотника.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет. На месте сейчас работают специальные службы.

Глава администрации Орла Юрий Парахин сообщил, что после падения украинского беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса 17 человек эвакуировали из двух соседних многоэтажных домов. Их доставили в пункт временного размещения.

Как сообщалось, сегодня утром дроны атаковали нефтебазу в Нижегородской области. Сейчас там тушат пожар на одной из установок по переработке нефти.

По данным Минобороны России, в ночь на 12 марта пресечены попытки Украины совершить атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России. Над территорией Московской области были перехвачены или уничтожены два БПЛА, над Ленинградской областью — один, Белгородской — семь, Курской — 11, по одному над Брянской и Тульской, два — над Орловской.