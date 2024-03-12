Более 220 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи приедут в УрФО

Сегодня в четырех регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодежи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

На Южном Урале иностранцы поднимутся на смотровую площадку нацпарка "Таганай", посмотрят оперетту, посетят производство макарон и цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода.

В Свердловской области представители более 30 стран увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, заложат капсулу времени и примут участие в праздновании масленицы.

На Ямале иностранцы познакомятся с оленеводами и попробуют себя в национальных видах спорта в тундре, осмотрят современные социальные объекты и пересекут Полярный круг.

В Югре делегация посетит семьи Ханты-Мансийска, познакомится с промышленностью, культурой и традициями.

Всего в УрФО сегодня приедут свыше 220 человек из более чем 30 стран мира: Аргентина, Бразилия, Италия, Китай, Саудовская Аравия, Япония и др.

Напомним, 5 марта полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетил стенды регионов округа на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе и провел встречу с представителями делегаций регионов Уральского федерального округа. Он отметил, что Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми.