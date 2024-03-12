Беспилотник атаковал нижегородскую базу "Лукойла", начался пожар

Сегодня утром Кстовская промзона, объект топливно-энергетического комплекса, атакована беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Telegram-канал "112" уточняет, что речь идет об объекте "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".