Беспилотник атаковал нижегородскую базу "Лукойла", начался пожар
Сегодня утром Кстовская промзона, объект топливно-энергетического комплекса, атакована беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Telegram-канал "112" уточняет, что речь идет об объекте "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".