Штрафы за плохое состояние дорог могут врасти вдвое

В России штрафы за плохие дороги могут увеличить вдвое.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Как указали депутаты, в последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году. Как говорит статистика дорожно-транспортных происшествий за девять месяцев 2023 года, произошел рост количества аварий. В числе их причин парламентарии называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание. Особенно это касается зимнего периода, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

В документе предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20–30 тыс. руб. до 40–50 тыс., для юрлиц — с 200–300 тыс. руб. до 400–600 тыс.

Если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тыс. руб. вместо сегодняшних 50–100 тыс. А юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн руб. вместо 400–500 тыс., сообщают "Известия".