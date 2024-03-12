Рособрнадзор: досрочный этап ЕГЭ пройдет в установленный срок

Досрочный этап единого государственного экзамена начнется в России в ранее установленные сроки.

Как сообщили в Рособрнадзоре, речь идет о 22 марта, несмотря на внесенные изменения относительно порядка пересдачи. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что такая возможность появится у школьников в июне 2024 года. Для этого Рособрнадзор прорабатывает внесение изменений в расписание и порядок экзамена.

Сегодня совместно с регионами Рособрнадзор прорабатывает вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и приемную кампанию, и начало учебного года.

Согласно актуальному расписанию, досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной - с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее Рособрнадзор рассказал о деталях пересдачи ЕГЭ в рамках "президентской" реформы, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов.