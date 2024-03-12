12 Марта 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В России клиенты сотовых операторов получат доступ к спутниковой связи

В России спутниковая связь станет доступна владельцам обычных телефонов.

Началась подготовка к развертыванию данных гибридных сетей. Через спутник к интернету смогут подключаться пользователи смартфонов, даже если поблизости нет вышек сотовой связи. В конце марта частоты для тестов системы могут выделить МТС. По заявке компании ГКРЧ может определить полосы радиочастот 1950–1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140–2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Эти диапазоны выделяются для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ. Вся гибридная система будет работать по технологии 5G. К сотово-спутниковым сетям связи может присоединиться и Tele2.

Звонить и подключаться к Сети можно будет с обычного гаджета, поддерживающего последние версии стандарта 5G. Как заявили в "Мегафоне", создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе. Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг в труднодоступных местах, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что развертывание сетей пятого поколения (5G) с использованием российских базовых станций начнется в крупнейших мегаполисах страны с 2026 года.

Теги: спутниковая связь, сотовая связь


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2024 15:51 Мск С 2026 года в российских городах начнут развертывать сеть вышек 5G

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