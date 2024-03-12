В России клиенты сотовых операторов получат доступ к спутниковой связи

В России спутниковая связь станет доступна владельцам обычных телефонов.

Началась подготовка к развертыванию данных гибридных сетей. Через спутник к интернету смогут подключаться пользователи смартфонов, даже если поблизости нет вышек сотовой связи. В конце марта частоты для тестов системы могут выделить МТС. По заявке компании ГКРЧ может определить полосы радиочастот 1950–1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140–2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Эти диапазоны выделяются для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ. Вся гибридная система будет работать по технологии 5G. К сотово-спутниковым сетям связи может присоединиться и Tele2.

Звонить и подключаться к Сети можно будет с обычного гаджета, поддерживающего последние версии стандарта 5G. Как заявили в "Мегафоне", создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе. Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг в труднодоступных местах, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что развертывание сетей пятого поколения (5G) с использованием российских базовых станций начнется в крупнейших мегаполисах страны с 2026 года.