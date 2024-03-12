12 Марта 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Размер маткапитала могут связать с уровнем рождаемости

В России размер материнского капитала предлагают связать с уровнем рождаемости.

Для регионов с низким коэффициентом рождаемости выплаты могут повысить вдвое. Об этом следует из проекта закона, который 12 марта будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду". Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект подготовлен в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию 29 февраля, в котором глава государства предложил дополнительно помочь регионам, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского.

Отмечается, что в настоящее время, для определения уровня рождаемости применяется суммарный коэффициент рождаемости. Общий коэффициент на уровне 2,1 детей на женщину называется фертильностью на уровне воспроизводства. Среди субъектов минимальное его значение характерно для Ленинградской области — 0,87, а максимальное для Чечни — 2,74 (на 2022 год).

При этом рождаемость выше уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на женщину) по состоянию на 2022 год была в Республике Тува (2,51 рождения на женщину), Чечне, Алтае (2,07 рождения на женщину).

По словам депутатов, по предварительным данным Росстата, за 2023 год рождаемость снизилась еще на 3%, естественная убыль населения составила около 500 тыс. Коэффициент рождаемости — среднее число рождений на одну женщину — составляет около 1,4. А для прироста населения нужно минимум 2,1, это так называемый уровень воспроизводства.

Вдвое маткапитал предлагается повысить в регионах, где коэффициент рождаемости ниже 1,3: по данным за 2022 год, это 23 субъекта РФ, сообщают "Известия".

Ранее представители трех фракций в Госдуме России подготовили проект закона о повышении размера материнского капитала до 1 млн руб. на второго и третьего ребенка.

Теги: маткапитал, рождаемость


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