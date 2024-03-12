Исследование: каждый четвертый молодой россиянин не строит планы и живет одним днем

Молодые россияне в возрасте от 14 до 24 лет — представители поколений "альфа" и "зумеры" — демонстрируют грамотное финансовое поведение и ответственное отношение к деньгам.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, 66% из них задумываются о своем финансовом положении в будущем, 89% молодых людей считают важным иметь финансовую подушку безопасности, а 65% заявили, что подходят рационально к совершению покупок. При этом 42% готовы тратиться на брендовые товары, а 23% могут взять кредит на покупку любимой вещи.

66% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет стараются строить планы на будущее и задумываются о своем финансовом положении. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что не строит планы и живет одним днем (27%). Чаще это встречается среди подростков и молодых людей из семей с низким уровнем дохода (58% — в два раза выше среднего), сообщают "Известия".

Тем временем, российские студенты рассказали, что желают получать ежемесячный доход в 100 тысяч руб.